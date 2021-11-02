В Мордовии общественники посетили исправительную колонию

Члены ОНК РМ Галина Шикина и Руслан Мухаев посетили исправительную колонию № 10 УФСИН РФ по Мордовии.

Представители общественности в рамках своего визита проверили, в каких условиях отбывают наказание осужденные. Были посещены столовая, магазин и помещения отрядов. Отдельное внимание общественники уделили проверке штрафного изолятора, а также единого помещения камерного типа.

Кроме того, представители общественности провели прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.gov.ru