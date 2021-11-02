В Саранске был задержан мужчина, пытавшийся украсть товары из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить товары из магазина.

На прошлых выходных сотрудники указанного ведомства получили сообщение о происшествии, произошедшем в магазине, расположенном по адресу – улица Косарева. В данном торговом заведении мужчина пытался пронести взятые с витрин товары мимо кассы, предварительно спрятав их в карман. Сумма ущерба в данном случае составила более 1 тыс. рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали упомянутого гражданина.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru