В Лямбирском районе в ДТП пострадал 59-летний мужчина

В Лямбирском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал мужчина.

Инцидент произошел утром 7 февраля на 1-м километре дороги между Тат. Тавлой и региональной магистралью, соединяющей Саранск и Дубенки. Гражданин 59-летнего возраста, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», превысив скорость, не смог справиться с управлением, вследствие чего машина врезалась в автомобиль марки «Тойота», двигавшийся во встречном направлении.

Был травмирован водитель «Лады».

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Источник: гибдд.рф