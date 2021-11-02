Прокуратура Мордовии выявила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

Министерство спорта и молодежной политики Мордовии было уличено в игнорировании норм действующего законодательства.
В ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры, было установлено, что упомянутым министерством не соблюдаются предусмотренные действующим законодательством сроки предоставления ответов по обращениям граждан.
Прокуратурой в адрес министерства было направлено представление по факту обозначенного нарушения.
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Источник: epp.genproc.gov.ru