Прокуратура Мордовии выявила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

Министерство спорта и молодежной политики Мордовии было уличено в игнорировании норм действующего законодательства.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры, было установлено, что упомянутым министерством не соблюдаются предусмотренные действующим законодательством сроки предоставления ответов по обращениям граждан.

Прокуратурой в адрес министерства было направлено представление по факту обозначенного нарушения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru