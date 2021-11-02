В Мордовии автомобилист без водительского удостоверения устроил ДТП

В Ичалковском районе автомобилист, у которого нет водительского удостоверения, устроил ДТП.

Утром 9 февраля на 4-м километре дороги между населенными пунктами Кемля и Саитовка столкнулись два автомобиля марок «Нива» и «Лада-Гранта». Произошло это из-за того, что 36-летний гражданин, управлявший первым транспортным средством, проигнорировал норму ПДД о предоставлении права первоочередного движения.

Пострадал предполагаемый виновник аварии. Известно, что у данного гражданина нет водительского удостоверения. Следует уточнить, что он был лишен прав в связи с нарушениями ПДД.

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Источник: гибдд.рф