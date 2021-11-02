В Мордовии была проведена операция «Быт»

На территории Мордовии стражами порядка было проведено мероприятие под названием «Быт», направленное на профилактику и пресечение нарушений законодательства в сфере семейных отношений.
В рамках проведения данного мероприятия правоохранители проверили более 1 тыс. жилых объектов и объектов торговли.
Было зафиксировано 36 случаев противоправного поведения в сфере семейных взаимоотношений.
Кроме того, было выявлено 104 административных правонарушения, которые были совершены вне обозначенной выше сферы взаимоотношений.
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Источник: 13.мвд.рф