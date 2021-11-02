В Саранске школьник обнаружил на улице фальшивую денежную купюру

В Саранске недавно была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

В начале января текущего года 11-летний школьник на одной из улиц города обнаружил денежную купюру номиналом 1 тыс. рублей. Мать данного ребенка попыталась расплатиться за товары упомянутой банкнотой в нескольких магазинах города, но это ей сделать не удалось. Продавцы сомневались в том, что купюра не является фальшивой.

В итоге горожанка отправилась банк, где сомнения работников торговых заведений подтвердились. Банкнота оказалась фальшивой.

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Источник: 13.мвд.рф