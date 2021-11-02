Жителя Мордовии осудили за кражу денег с чужой банковской карты

В Мордовии выслушал приговор суда местный житель, обвиняемый в краже денежных средств с чужой банковской карты.

В конце ноября прошлого года 33-летний житель Чамзинского района, находясь в Саранске, на территории автомобильной стоянки обнаружил банковскую карту. Воспользовавшись возможностью оплаты покупок без предварительного введения пин-кода, мужчина с помощью чужой карты приобрел лекарства в двух аптеках и продукты питания в одном магазине.

Суд приговорил преступника к 1 году лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф