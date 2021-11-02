Житель Ардатовского района отрезал собаке хвост

В Ардатовском районе был привлечен к уголовной ответственности местный житель, который подозревается в жестоком обращении с животными.

В конце января текущего года 61-летний житель указанного района из-за того, что на принадлежащее ему подворье, где находится собака, стали приходить псы, сделал веревочную петлю, дабы животные не причинили вреда членам его семьи.

В петлю попалась собака одной из жительниц Ардатовского района. Подозреваемый ножом отрезал животному хвост.

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Источник: 13.мвд.рф