В Мордовии полицейские рассказали работникам музея, как не стать жертвой мошенников

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу с работниками Мордовского краеведческого музея им. И.Д. Воронина.

В рамках указанного мероприятия стражи порядка рассказали гражданам о специфике дистанционного мошенничества. Отдельное внимание было уделено статистическим данным.

Кроме того, стражи порядка акцентировали внимание на необходимости соблюдения правил безопасного общения с незнакомцами в формате телефонной беседы или же в различных социальных сетях.

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Источник: 13.мвд.рф