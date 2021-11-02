В Саранске 10 февраля пройдет операция «Пешеходный переход»

На территории Саранска завтра, 10 февраля, сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

В рамках указанного мероприятия стражи порядка будут нести службу в местах, где наблюдается высокий уровень аварийности. Кроме того, внимание будет уделено участкам, где имеет место скопление пеших участников дорожного движения.

Стоит отметить, что пешеходы часто провоцируют ДТП, пересекая проезжую часть в местах, которые для этого не предназначены

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Источник: 13.мвд.рф