Раздел «Государственные услуги» на сайте МВД по Мордовии в 2021 году посетили около 50 тысяч граждан

На сайте МВД по Мордовии размещена информация о порядке получения гражданами государственных услуг, предоставляемых министерством и территориальными органами МВД России.
В специальном разделе «Государственные услуги» граждане могут ознакомиться со справочными сведения обо всех услугах, предоставляемых подразделениями органов внутренних.
Стоит отметить, что в случае изменения положений действующего законодательства информация на портале обновляется в кратчайшие сроки
По итогам прошлого года упомянутый раздел посетили около 50 тысяч граждан.
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Источник: 13.мвд.рф