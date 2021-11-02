В Торбеевском районе ДТП унесло жизнь 29-летней девушки

В Торбеевском районе водитель грузового автомобиля при совершении обгона устроил смертельное ДТП.

Трагическое происшествие произошло в ночь на 9 февраля на 465-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 36-летний гражданин, управлявший грузовиком марки «Скания», совершая обгон, допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, где оно врезалось в легковой автомобиль марки «Вольво».

От полученных травм 29-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте аварии. Водитель данной машины 43-летнего возраста был госпитализирован.

Также читайте о том, что в Мордовии автомобилист без водительского удостоверения устроил ДТП.

Источник: гибдд.рф