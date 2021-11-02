В Атяшевском районе в ДТП пострадал 36-летний автомобилист

В Атяшевском районе 36-летний автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

Вечером 9 февраля на 14-м километре дороги между населенными пунктами Атяшево и Лобаски столкнулись два автомобиля марок ВАЗ-21150 и «Лексус». По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что 36-летний мужчина, находившийся за рулем первого транспортного средства, не сумев справиться с управлением из-за превышения скорости, допустил выезд машины на встречную полосу, где в итоге имело место столкновение.

Пострадал предполагаемый виновник аварии.

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Источник: гибдд.рф