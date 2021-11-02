В Ичалковском районе автомобиль сбил пешехода

В Ичалковском районе автомобиль сбил молодого человека, который шел по краю проезжей части.

ДТП произошло вечером 9 февраля на 61-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Б. Игнатово. Автомобиль марки «Лада-Калина», за рулем которого находился 19-летний парень, сбил 25-летнего пешехода, двигавшегося по краю проезжей части.

Пострадавший был госпитализирован.

Ранее 19-летний автомобилист привлекался к ответственности из-за нарушений ПДД.

Известно, что на участке, где произошло ДТП, нет освещения.

Также читайте о том, что на территории Торбеевского района Мордовии накануне произошло ДТП, которое унесло жизнь 29-летней девушки.

Источник: гибдд.рф