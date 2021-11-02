В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

На территории Ленинского района Саранска накануне, 9 февраля, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого были травмированы два человека.

Инцидент произошел вечером на улице Полежаева. По предварительным данным, 23-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с автомобилем марки «Лада-Гранта». Затем первое транспортное средство врезалось в ещё одну машину марки «Лада-Гранта».

Водителю третьей машины 48-летнего возраста и его 37-летней пассажирке понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф