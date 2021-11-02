Прокуратура Мордовии озвучила результаты работы по надзору за исполнением законодательства в сфере миграции за 2021 год

В Мордовии сотрудники прокуратуры подвели итоги работы по выявлению правонарушений в сфере миграции за 2021 год.

В течение минувшего года сотрудниками правоохранительных органов республики было выявлено 520 фактов игнорирования норм действующего законодательства по части регулирования процессов в указанной сфере.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности в 2021 году были привлечены более 100 граждан.

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Источник: epp.genproc.gov.ru