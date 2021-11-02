Полицейские изъяли наркотики у 20-летнего жителя Ардатовского района

В Саранске на днях сотрудники полиции изъяли наркотики у жителя одного из районов Мордовии.

Известно, что в вечернее время на остановке общественного транспорта, расположенной по адресу – Юго-Западное шоссе, сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего жителя населенного пункта Тургенево Ардатовского района, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 1,07 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество исключительно в целях личного потребления.

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Источник: 13.мвд.рф