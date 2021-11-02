Жительница Саранска перечислила мошенникам 500 тысяч рублей

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

В понедельник, 7 февраля, 46-летней горожанке позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником банка и рассказавший историю о мошенниках, пытающихся похитить деньги со счета женщины. Последняя, поверив в сказанное незнакомцем, стала действовать согласно его указаниям, намереваясь защитить свои денежные средства.

В итоге горожанка перечислила на несколько продиктованных мужчиной банковских счетов, которые он назвал безопасными, 500 тыс. рублей. Спустя некоторое время горожанка осознала, что имела дело с мошенником.

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Источник: 13.мвд.рф