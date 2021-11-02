В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже портмоне

В Саранске был задержан гражданин без определенного места жительства, который подозревается в краже портмоне.

На прошлых выходных 51-летний житель Нижегородской области, находясь в доме ночного пребывания, расположенном по адресу – улица Пушкина, распивал спиртные напитки в компании 54-летнего гражданина без определенного места жительства.

Когда закончилась закуска, младший участник попойки попросил собутыльника сходить в магазин за продуктами, передав ему свою банковскую карту. Последний данную просьбу выполнил. Затем гражданин без определенного места жительства, действуя незаметно, похитил портмоне жителя Нижегородской области, в котором находилась банковская карта.

В течение двух дней подозреваемый с помощью чужой карты оплачивал свои покупки в продуктовых магазинах Саранска.

В отношении 54-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф