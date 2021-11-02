В 2021 году жители Мордовии сэкономили более 20 миллионов рублей при регистрации транспорта и получении водительских удостоверений

В прошлом году в Мордовии местные жители сэкономили значительную сумму денежных средств, воспользовавшись государственным услугами в виртуальном формате при получении водительских удостоверений и регистрации транспортных средств.

По информации пресс-службы МВД по Мордовии, предоставление услуг в виртуальном формате позволило жителям республики при совершении указанных действий сэкономить более 20 млн рублей.

Стоит упомянуть, что скидка в размере 30% от суммы платежа полагается всем физическим лицам, которые пользуются услугами в электронном виде.

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Источник: 13.мвд.рф