Жителя Ромодановского района осудили за убийство собутыльнику

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

В сентябре минувшего года 39-летний житель Ромодановского района, находясь в населенном пункте Александровка Чамзинского района, распивал спиртные напитки в компании нескольких мужчин. Во время попойки 39-летнему гражданину показалось, что один из собутыльников проявляет чрезмерный интерес к его девушке. Житель Ромодановского района попросил упомянутого участника попойки уйти домой, на что последний ответил отказом.

В итоге между указанными мужчина произошла ссора, во время которой 39-летний ревнивец ударил оппонента ножом в область грудной клетки. От полученного ранения пострадавший скончался.

Суд приговорил жителя Ромодановского района к 8 годам лишения свободы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru