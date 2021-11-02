Заместитель прокурора Мордовии провел личный прием граждан в Атюрьевском районе

Сегодня, 11 февраля 2022 года, заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел личный прием граждан в прокуратуре Атюрьевского района.

С заместителем прокурора пообщались двое жителей указанного района. Одно из обращений было связано с вопросами, касающимися нарушений пенсионного обеспечения. Второй гражданин сообщил о нарушении норм действующего законодательства в сфере ЖКХ.

По фактам указанных обращений сотрудники прокуратуры в ближайшее время проведут проверочные мероприятия.

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Источник: epp.genproc.gov.ru