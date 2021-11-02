Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели рабочую встречу с судебными приставами

Представителями филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии была проведена рабочая встреча с сотрудниками службы судебных приставов.

В ходе указанной встречи были детально рассмотрены вопросы, касающиеся профилактики совершения преступлений гражданами, которые ранее уже имели проблемы с законом.

Отдельное внимание при рассмотрении вопросов упомянутой тематической группы было уделено взаимодействию ведомств при проведении работы в обозначенном направлении.

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Источник: 13.fsin.gov.ru