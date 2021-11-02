В Мордовии проверили организации, в которых трудоустроены осужденные

Представителями филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии была проведена проверка ряда организаций, в которых отбывают наказание осужденные к исправительным работам.

В ходе проведения мероприятия проверочного характера первоочередное внимание было уделено соблюдению действующих норм отбывания наказания указанного типа.

Также было уделено внимание своевременности перечисления части заработка осужденных в пользу государства.

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Источник: 13.fsin.gov.ru