В Чамзинском районе в ДТП пострадал 47-летний мужчина

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 47-летний мужчина.

Вечером 10 февраля на 52-м километре трассы между Саранском и Ульяновском гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Опель», не сумев справиться с управлением, врезался в грузовик марки ГАЗ. После этого первое транспортное средство отбросило на встречную полосу, где оно по касательной столкнулось с ещё одним грузовым автомобилем марки ГАЗ. Затем легковушка сбила 47-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

Пешеход был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская РБ».

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Источник: гибдд.рф