В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ковылкинском районе не смогли поделить дорогу два автомобиля.

Вечером 10 февраля на 66-м километре дороги между Рузаевкой и Торбеево столкнулись два автомобиля марок «Лада-Гранта» и «Киа». Произошло это из-за того, что 20-летний молодой человек, находившийся за рулем первого транспортного средства, не сумев справиться с управлением, допустил выезд машины на встречную полосу и последующее столкновение со вторым автомобилем.

Телесные повреждения получили 20-летний автомобилист и 44-летний мужчина, управлявший «Киа».

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Источник: гибдд.рф