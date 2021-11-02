Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести несколько лет назад

Полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести несколько лет назад

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Известно, что утром 28 октября 2017 года Николаев Геннадий Николаевич, являющийся жителем Саранска, ушел из дома и до их пор не вернулся обратно. За четыре с лишним года мужчина ни разу не вышел на связь со своими родными и близкими.

Известно, что горожанин хромает на левую ногу.

Все, кому что-либо известно о местонахождении гражданина Николаева, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80 или 02.

Также читайте о том, что жителя Ромодановского района осудили за убийство собутыльника.


Источник: 13.мвд.рф