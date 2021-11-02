В Саранске осудили велосипедиста, по вине которого погиб пешеход

В Саранске выслушал приговор суда велосипедист, по вине которого погиб пешеход.

Утром 19 июля минувшего года на улице Кузнецкой 37-летний гражданин, управлявший велосипедом, в силу ряда оплошностей допустил наезд на 83-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался.

Суд приговорил велосипедиста к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, с 37-летнего гражданина суд взыскал моральную компенсацию в размере 500 тыс. рублей в пользу дочери пешехода, а также расходы, связанные с погребением пенсионера, размер которых составил 40,3 тыс. рублей.

Также читайте о том, что жителя Ромодановского района осудили за убийство собутыльника.

Источник: 13.мвд.рф