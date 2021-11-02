Жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенника

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств при попытке купить котенка.

Некоторое время назад 38-летняя горожанка на сайте бесплатных объявлений обнаружила публикацию о продаже котят. Жительница Саранска, заинтересовавшись данным предложением, вышла на связь с продавцом. Договорившись о покупке котенка, горожанка перечислила на банковский счет, продиктованный незнакомцем, предоплату в размере 5 тыс. рублей. Продавец обещал отправить котенка из Нижнего Новгорода с помощью сервиса поиска попутчиков.

В итоге животное в Саранск так и не было доставлено. Продавец перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф