В Саранске был задержан мужчина, избивший женщину

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который избил женщину.

По предварительной информации, на днях 42-летний житель Саранска поссорился с 43-летней женщиной. В процессе выяснения отношений мужчина решил не ограничиваться словесными методами ведения дискуссии, приступив к применению физической силы. Горожанин избил женщину.

Причина конфликта между указанными гражданами не сообщается.

Горожанин в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками Росгвардии.

Также читайте о том, что несколько дней назад жителя Ромодановского района осудили за убийство собутыльника.

Источник: 13.rosguard.gov.ru