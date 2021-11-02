В Саранске перелом руки стал причиной смерти 75-летней пенсионерки

В Саранске перелом руки стал причиной смерти пожилой горожанки.

В среду, 9 февраля, в одной из больниц Саранска скончалась 75-летняя гражданка. Некоторое время назад данная пенсионерка сломала руку, неудачно упав на территории Октябрьского района города. При этом гражданка была госпитализирована только через два дня. По какой причине имело место промедление, не сообщается.

В случае данной пенсионерки перелом осложнился травматическим шоком, который в конечном итоге стал причиной её смерти.

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Источник: izvmor.ru