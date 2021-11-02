В Мордовии по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов был возмещен ущерб

В Мордовии по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов был полностью возмещен причиненный ущерб.

Известно, что руководство ОАО «ПЗ «Александровский» не представляло налоговые декларации с февраля по декабрь 2020 года. Имело место уклонение от уплаты налогов в сумме более 174 млн рублей.

Руководитель указанной организации в полном объеме возместил причиненный ущерб. Уголовное дело по данному факту было прекращено.

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Источник: mordovia.sledcom.ru