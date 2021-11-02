В Саранске прошла операция «Перевозчик»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Указанное мероприятие было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.

В ходе проведения рассматриваемой операции стражами порядка было составлено 37 административных материалов за нарушения ПДД. Наиболее распространенными нарушениями стали управление неисправным транспортным средством, превышение скорости и движение на запрещающий сигнал светофора.

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Источник: 13.мвд.рф