В Мордовии обсудили проведение профилактической антинаркотической работы

В Мордовии состоялся круглый стол по вопросам организации и проведения профилактической антинаркотической работы.

В ходе указанного общения были рассмотрены вопросы, касающиеся основных методик проведения мероприятий, направленных на пресечение фактов потребления запрещенных веществ.

Отдельное внимание было уделено особенностям общения с гражданами при информировании последних о пагубном влиянии наркотиков на физическое здоровье и состояние психики.

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Источник: 13.мвд.рф