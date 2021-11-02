Житель Саранска перечислил мошенникам 500 тысяч рублей

В Саранске местный житель лишился денежных средств, пытаясь получить дополнительный доход.

В начале нынешнего года 32-летний гражданин зарегистрировался на сайте, на котором проводились биржевые торги. Мужчина на постоянной основе перечислял денежные средства с целью получения прибыли. Недавно горожанин решил вывести заработанные деньги, но ему не удалось это сделать.

Администрация упомянутого сайта перестала выходить на связь. В итоге житель Саранска лишился 500 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Рузаевке было прекращено уголовное дело по факту убийства, совершенного в 1998 году.

Источник: 13.мвд.рф