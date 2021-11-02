Житель Саранска едва не остался без автомобиля из-за долгов

В Саранске местный житель мог остаться без автомобиля из-за долгов.

Горожанин на протяжении длительного периода времени не перечислял денежные средства по налоговым платежам, а также не оплачивал услуги ЖКХ. В итоге образовалась задолженность, размер которой составил более 112 тыс. рублей.

Когда было арестовано транспортное средство жителя Саранска, он погасил задолженность в полном объеме, испугавшись, что останется без автомобиля.

Также читайте о том, что в Мордовии по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов был возмещен ущерб. Руководство ОАО «ПЗ «Александровский» не представляло налоговые декларации в 2020 году.

Источник: r13.fssp.gov.ru