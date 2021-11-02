Полицейские изъяли наркотики у жителя Дубенок

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у мужчины.

В ночное время суток возле гаража, расположенного в районе Северо-Восточного шоссе, сотрудниками полиции был задержан 47-летний житель населенного пункта Дубенки, в ходе личного досмотра которого были изъяты синтетические наркотики массой 1,09 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления. В отношении данного гражданина полицейскими было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф