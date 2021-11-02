В Саранске судебные приставы изъяли у местного жителя оружие

В Саранске судебными приставами в счет погашения задолженности было арестовано огнестрельное оружие, принадлежащее местному жителю.

Общая сумма долга жителя горожанина превысила 700 тыс. рублей.

Три исполнительных производства о взыскании задолженности по договору о предоставлении денег на кредитной основе были возбуждены должностными лицами отделения судебных приставов по Ленинскому району Саранска.

Известно, что оружие является единственным имуществом мужчины.

В скором времени оружие будет выставлено на продажу.

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Источник: r13.fssp.gov.ru