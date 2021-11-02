Житель Рузаевки был восстановлен на работе после незаконного увольнения

В Мордовии судебные приставы исполнили решение суда о восстановлении незаконно уволенного сотрудника.

В отделении судебных приставов по Рузаевскому району было реализовано постановление о восстановлении гражданина К. на работе в должности начальника производства.

Указанный гражданин обвинялся в том, что он трудоустроил жителя Мордовии, у которого нет диплома о получении образования, позволяющего осуществлять профессиональную деятельность на занимаемой должности.

Гражданин К. был уволен, но смог в суде доказать, что решение соответствующего характера было незаконным.

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Источник: r13.fssp.gov.ru