Судебные приставы взыскали с жителя Саранска задолженность по налоговым платежам

Задолженность по налоговым платежам взыскали судебные приставы с жителя Саранска.

Чтобы сохранить свой автомобиль, горожанин оплатил 147 тыс. рублей.

Обнаружить должника удалось по итогам рейда с помощью автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав». Сканирование номера транспортного средства засвидетельствовало, что его владелец является должником по исполнительному производству о взыскании налоговой задолженности в размере 147 тыс. рублей.

Судебными приставами был наложен арест на автомобиль мужчины. После этого он погасил сумму долга в полном объеме.

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Источник: r13.fssp.gov.ru