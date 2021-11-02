В Саранске в ДТП пострадали два человека

На территории Пролетарского района Саранска несколько дней назад произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Вечером пятницы, 11 февраля, на проспекте 60 лет Октября столкнулись два автомобиля марок «Форд-Мондео» и ВАЗ-21074. Это произошло по причине того, что 53-летний гражданин, находившийся за рулем первого транспортного средства, совершая поворот на перекрестке, не уступил дорогу второй машине.

Пострадали два пассажира ВАЗа, среди которых 47-летняя женщина и 18-летний парень.

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Источник: гибдд.рф