В Ардатове был задержан пьяный автомобилист

В Ардатове сотрудники Росгвардии помогли представителям ГИБДД задержать пьяного автомобилиста.

На минувших выходных сотрудники Росгвардии в ночное время получили оперативное сообщение о движении автомобиля, водитель которого сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Совместном с представителями ГИБДД сотрудники ведомства остановили упомянутое транспортное средство на улице Гражданской.

За рулем автомобиля находился 31-летний житель Мордовии, который был пьян. Кроме того, известно, что данный мужчина некоторое время назад был лишен водительского удостоверения.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru