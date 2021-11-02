В Саранске 54-летняя женщина избила 22-летнюю девушку

В Саранске была задержана местная жительница, которая избила девушку.

На прошлых выходных 54-летняя жительница Саранска проводила время в развлекательном заведении, расположенном по адресу – улица Коммунистическая. В определенный момент женщина поссорилась с другой посетительницей данного заведения 22-летнего возраста, которая является жительницей Московской области. В определенный момент словесная перепалка переросла в выяснение отношений посредством применения физической силы. Старшая участница конфликта избила свою оппонентку.

Агрессивная горожанка была задержана сотрудниками Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru