Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

Сотрудниками лечебно-профилактического учреждения № 21 была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

При досмотре бандероли, поступившей для осужденного к 20 годам лишения свободы, сотрудниками указанного учреждения были обнаружены и изъяты восемь сим-карт. Запрещенные предметы были ухищренным способом спрятаны в обложке блокнота.

В настоящее время проводится проверка по факту попытки передать осужденным сим-карты, использование которых последними запрещено действующим регламентом отбывания наказания.

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Источник: 13.fsin.gov.ru