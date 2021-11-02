Житель Дубенского района стал жертвой неизвестного мошенника

В Дубенском районе местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

Во второй половине прошлой недели 64-летнему жителю указанного района Мордовии позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и рассказал стандартную в подобных случаях историю о попытке неких мошенников оформить кредит на имя мужчины.

Пострадавший, поверив во всё, что ему рассказал собеседник, перечислил на несколько абонентских номеров, продиктованных последним, денежные средства в сумме 1,08 млн рублей. После этого якобы работник банка перестал выходить на связь. Житель Мордовии полагал, что он, следуя указаниям незнакомцам, сможет обеспечить безопасность своих сбережений.

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Источник: 13.мвд.рф