Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире иностранцев

В Саранске местная жительница была уличена в причастности к нарушению действующих норм миграционного законодательства.

Стражами порядка было установлено, что в конце ноября прошлого года 39-летняя горожанка фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире двух граждан Таджикистана 1975 и 1983 годов рождения. При этом женщина не намеревалась предоставлять жилье упомянутым гражданам.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф