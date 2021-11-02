Жительницу Саранска осудили за кражу денег

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая похитила денежные средства с банковского счета своего знакомого.

Материалы уголовного дела гласят, что в первой половине ноября прошлого года 20-летняя жительница Саранска, воспользовавшись мобильным приложением, похитила с банковского счета своего знакомого денежные средства в сумме 43 тыс. рублей.

Решением суда в отношении горожанки была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: epp.genproc.gov.ru