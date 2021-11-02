В Мордовии в январе 2022 года снизился уровень преступности

На территории Мордовии по итогам первого месяца нынешнего года было зафиксировано снижение уровня преступности.
В течение прошлого месяца сотрудниками правоохранительных органов на территории республики было зафиксировано 719 преступлений. Данный показатель на 4,6% ниже того уровня преступности, который имел место в январе 2021 года.
Наибольшее количество преступлений в январе было зафиксировано в Саранске и Рузаевском районе.
Соответствующие сведения были опубликованы пресс-службой прокуратуры Мордовии.
Читайте также о том, что жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире иностранцев.
Источник: epp.genproc.gov.ru