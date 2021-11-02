В Мордовии в январе 2022 года снизился уровень преступности

На территории Мордовии по итогам первого месяца нынешнего года было зафиксировано снижение уровня преступности.

В течение прошлого месяца сотрудниками правоохранительных органов на территории республики было зафиксировано 719 преступлений. Данный показатель на 4,6% ниже того уровня преступности, который имел место в январе 2021 года.

Наибольшее количество преступлений в январе было зафиксировано в Саранске и Рузаевском районе.

Соответствующие сведения были опубликованы пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru