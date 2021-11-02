Жителя Саранска осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

В Саранске выслушал приговор суда местный житель, обвиняемый в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В первой половине осени прошлого года 38-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, отправился в поездку на принадлежащем ему автомобиле марки «Лада-Гранта». На улице Косарева транспортное средство под управлением пьяного мужчины было остановлено сотрудниками Госавтоинспекции. Выяснилось, что ранее гражданин был лишен водительского удостоверения по причине аналогичного нарушения.

Суд назначил горожанину наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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Источник: epp.genproc.gov.ru